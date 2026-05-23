I leader del centrodestra sono stati chiamati in causa, con un messaggio che li invita a recuperare correttezza in televisione. Si avverte che, senza un cambiamento, la strada verso le elezioni del 2027 potrebbe essere compromessa. Il testo si rivolge direttamente a figure come Meloni, Salvini e Tajani, sottolineando che, insieme a molti cittadini, si sentono circondati e chiedono un atteggiamento più responsabile nel panorama mediatico.

Gentili Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, siete (mi permetto di dire, unendomi a tanti cittadini non di sinistra: siamo) circondati. Voi siete formalmente al governo, ma al potere ci sono ancora gli altri. Che vuol dire «al potere»? Vuol dire nelle alte e altissime amministrazioni, in non pochi decisivi gangli istituzionali, e in un sistema mediatico che, con rare eccezioni, è puntato come un'arma contro di voi. Non si tratta (prevengo grillini e piddini) di stilare il computo aritmetico delle percentuali di presenza dei partiti nei pastoni dei tg (circostanza rilevante essenzialmente per le mamme dei deputati che compaiono): quei numeri sono in equilibrio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amici di centrodestra, siete circondati. O si riconquista un po' di correttezza in tv oppure la corsa verso il 2027 è segnata

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