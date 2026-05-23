Amazfit Bip 6 su Amazon | smartwatch con AI a soli 69 euro

Notizia in breve

Su Amazon è disponibile lo smartwatch Amazfit Bip 6 a 69 euro. Il dispositivo integra funzionalità di intelligenza artificiale che supportano gli allenamenti quotidiani. La batteria, con un uso sportivo intenso, garantisce circa 14 giorni di autonomia. Lo smartwatch include monitoraggio del battito cardiaco, GPS e supporto per notifiche. È dotato di schermo a colori e design leggero, pensato per un utilizzo quotidiano e attività sportive.