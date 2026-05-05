Su Amazon è in vendita a 44,99 euro un minipimer Moulinex 3-in-1 con motore da 1000 watt. Il dispositivo include diversi accessori che permettono di frullare, tritare e mescolare vari ingredienti. La potenza del motore consente di lavorare anche ingredienti duri, come noci o ghiaccio, senza difficoltà. Il kit si presenta come una soluzione compatta e versatile, capace di sostituire parzialmente un robot da cucina.

? Cosa scoprirai Come fa un motore da 1000W a tritare ingredienti così duri?. Quali accessori rendono questo kit un vero sostituto del robot cucina?. Perché la tecnologia delle lame garantisce una velocità superiore del 30%?. Come si regola la potenza con il selettore retroilluminato integrato?.? In Breve Motore da 1000W con tecnologia Powelix e lame in acciaio inossidabile.. Selettore retroilluminato con 10 livelli di velocità per controllo preciso.. Kit include bicchiere da 800 ml e mini tritatutto da 500 ml.. Lame con movimento a spirale garantiscono velocità superiore del 30%.. Su Amazon il prezzo del minipimer Moulinex Quickchef 3-in-1 scende a 44,99 euro, offrendo un risparmio di 30 euro rispetto al listino precedente di 74,99 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moulinex 3-in-1: minipimer da 1000W a soli 44,99 euro su Amazon

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