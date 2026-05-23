Amara retrocessione per il Napoli Primavera | fatale il ko nel play out con il Cagliari

Notizia in breve

Il Napoli Primavera è retrocesso in Primavera 2 dopo aver perso il play out contro il Cagliari. La partita si è conclusa con una sconfitta netta per gli azzurrini di Rocco. La squadra ha subito una sconfitta che ha determinato il passaggio di categoria. La gara di ritorno del play out si è giocata di recente e si è conclusa con il risultato che ha condannato il Napoli alla seconda serie.