Amara retrocessione per il Napoli Primavera | fatale il ko nel play out con il Cagliari
Il Napoli Primavera è retrocesso in Primavera 2 dopo aver perso il play out contro il Cagliari. La partita si è conclusa con una sconfitta netta per gli azzurrini di Rocco. La squadra ha subito una sconfitta che ha determinato il passaggio di categoria. La gara di ritorno del play out si è giocata di recente e si è conclusa con il risultato che ha condannato il Napoli alla seconda serie.
Amara delusione per il Napoli Primavera. Gli azzurrini di Rocco retrocedono in Primavera 2 dopo aver perso nettamente il play out salvezza contro il Cagliari. Al Piccolo di Cercola i sardi passano per 0-3 grazie alle reti di Trepy e Mendy che hanno portato gli ospiti avanti di due gol già dopo 17. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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