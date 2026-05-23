Altri 100 milioni di euro per l’ex Ilva

Da ilpost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha concesso un prestito di 100 milioni di euro all’ex Ilva per sostenere la produzione dell’acciaieria di Taranto. La somma, destinata a garantire la continuità delle attività, mira a coprire le spese operative mentre si definiscono le future strategie di gestione. La cifra fa parte di un intervento più ampio volto a mantenere in funzione l’impianto industriale, senza yet definire dettagli su eventuali investimenti o cessioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

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Il governo ha concesso un prestito di 100 milioni di euro per non chiudere l’ex Ilva di Taranto, l’impianto di produzione dell’acciaio più grande d’Italia e tra i più grandi in Europa, che da oltre due anni è gestito dallo Stato e continua a cercare un compratore, senza trovarlo. Il nuovo prestito è stato inserito nel cosiddetto decreto carburanti, approvato venerdì dal consiglio dei ministri. Servirà a pagare stipendi, fornitori e manutenzioni nei prossimi mesi, in attesa che si chiuda la trattativa per vendere l’azienda a un gruppo privato. I soldi servono perché l’ex Ilva, che ora si chiama Acciaierie d’Italia, non è in grado di sostenersi da sola: dei tre altiforni dell’impianto ne è in funzione uno solo, che produce poco acciaio a fronte di costi molto alti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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