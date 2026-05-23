Altri 100 milioni di euro per l’ex Ilva
Il governo ha concesso un prestito di 100 milioni di euro all’ex Ilva per sostenere la produzione dell’acciaieria di Taranto. La somma, destinata a garantire la continuità delle attività, mira a coprire le spese operative mentre si definiscono le future strategie di gestione. La cifra fa parte di un intervento più ampio volto a mantenere in funzione l’impianto industriale, senza yet definire dettagli su eventuali investimenti o cessioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.
Il governo ha concesso un prestito di 100 milioni di euro per non chiudere l’ex Ilva di Taranto, l’impianto di produzione dell’acciaio più grande d’Italia e tra i più grandi in Europa, che da oltre due anni è gestito dallo Stato e continua a cercare un compratore, senza trovarlo. Il nuovo prestito è stato inserito nel cosiddetto decreto carburanti, approvato venerdì dal consiglio dei ministri. Servirà a pagare stipendi, fornitori e manutenzioni nei prossimi mesi, in attesa che si chiuda la trattativa per vendere l’azienda a un gruppo privato. I soldi servono perché l’ex Ilva, che ora si chiama Acciaierie d’Italia, non è in grado di sostenersi da sola: dei tre altiforni dell’impianto ne è in funzione uno solo, che produce poco acciaio a fronte di costi molto alti. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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