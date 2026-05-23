Allenatore condannato in Appello | riprendeva una 13enne in bagno mentre provava la divisa

Un allenatore è stato condannato in appello per aver ripreso di nascosto una ragazza di 13 anni in bagno mentre provava la divisa. Le ripetizioni, inizialmente pensate per migliorare i voti scolastici, si sono trasformate in un video di 11 minuti registrato senza il suo consenso. La sentenza include anche l’accusa di violenza sessuale. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un contesto di incontri tra allenatore e minorenne.

ANCONA – Le ripetizioni dovevano aiutarla a recuperare i brutti voti a scuola. Sono finite con un video di 11 minuti girato di nascosto in bagno e con una condanna in Appello anche per violenza sessuale. È la vicenda che ha portato alla sbarra un 61enne di Ancona, ex allenatore di pallavolo di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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