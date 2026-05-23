Massimiliano Allegri ha affermato che Rafael Leao e Christian Pulisic possono ancora contribuire significativamente al Milan. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti o condizioni specifiche dei giocatori. Le dichiarazioni si concentrano sulla possibilità di un apporto positivo da parte dei due attaccanti in futuro.

All'inizio della stagione, sembrava che il Milan di Massimiliano Allegri avesse due punti di riferimento attorno a cui costruire la squadra: Christian Pulisic e Rafael Leao. Dopo una buona partenza, il loro rendimento è calato sensibilmente nel girone di ritorno, come testimoniano gli zero gol dello statunitense nel 2026 e le sole due reti del portoghese nella seconda parte dell'anno. Un calo che ha inevitabilmente acceso i riflettori sul loro futuro. Se fino alla scorsa estate erano entrambi considerati pressoché incedibili, la sensazione è che nella prossima sessione di calciomercato le cose possano essere diverse. Alcuni tifosi sostengono che il loro ciclo al Milan sia finito, mentre altri ritengono che il 3-5-2 non valorizzi a pieno le loro caratteristiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Leao e Pulisic possono dare ancora tanto al Milan”. Ma è davvero così?

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Allegri su Leao e Pulisic: Possono dare ancora tanto al Milan

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