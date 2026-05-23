Il tecnico del Milan ha dichiarato di essere felice di rimanere e ha affermato che il risultato della prossima partita influenzerà l’opinione sul futuro. Ha parlato alla vigilia del confronto contro il Cagliari, sottolineando che il focus è sulla partita di domani. Attualmente, il Milan compete per un posto in Champions League con altre squadre come Roma, Juventus e Como.

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari; i rossoneri sono in corsa per la Champions League insieme a Roma, Juventus e Como. Solamente due di queste quattro approderanno alla massima competizione europea. La conferenza di Allegri. Allegri ha sottolineato che questa per il Milan sarà la partita più importante della stagione, anche se il calo dei rossoneri nel 2026 rispetto al 2025 è stato evidente: “ Il ritmo del 2026 è tragico, ma si tratta di numeri. Sarà l’ultima partita della stagione e questa la mia ultima conferenza pre-partita, ci siamo un po’ divertiti. Domani abbiamo l’obiettivo un po’ più vicino, dobbiamo cercare di prenderlo altrimenti non sarà una bella serata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Il futuro è domani, il risultato sposterà l’opinione. Sono felice di essere al Milan e di rimanere”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Allegri è sicuro: “Il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile”Stasera, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si accenderanno per Milan-Atalanta, partita della 36esima...

Milan tra campo e futuro: Leao al mondiale. Tare, ecco dove sono nati i problemi. I dubbi di AllegriI convocati del Portogallo, con Leao che saluterà presto Milanello, le novità sul nuovo Stadio, i dubbi di Allegri in vista di Milan-Cagliari e i...

#Allegri tra ritmo tragico e futuro Milan: Io asettico, è normale. E ricorda Agnelli... x.com

[Vitiello] È stato amore a prima vista tra Luka Modric e Max Allegri. Il legame tra i due è così forte che in futuro potrebbero lavorare insieme. Luka Modric vuole giocare un'altra stagione dopo il Mondiale, poi ritirarsi e unirsi allo staff tecnico di Allegri. reddit

Allegri: 2026 tragico ma l’obiettivo è là e dobbiamo fare in modo di prenderlo. Il futuro? Dico questoAllegri: 2026 tragico ma l'obiettivo è là e dobbiamo fare in modo di prenderlo. Il futuro? Dico questo. Le parole del tecnico del Milan ... juventusnews24.com

Milan – Cagliari, Allegri parla del futuro: l’annuncio in conferenzaAllegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra Milan e Cagliari: c'è un annuncio sul futuro. spaziomilan.it