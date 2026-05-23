L'allenatore del Milan ha dichiarato che la società ha il ruolo principale nel guidare la squadra e ha avvertito che il principale rischio è rappresentato da questa responsabilità. Le sue parole sono state pronunciate alla vigilia della partita contro il Cagliari, considerata decisiva per le sorti del campionato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali strategie o cambiamenti tecnici in vista del match.

Chi ha parlato alla vigilia della sfida contro la squadra di Pisacane è Massimiliano Allegri. Dalla sua conferenza stampa tanti spunti interessanti, tra cui un segnale alla società e ai suoi giocatori in vista della partita di domani sera. "Il futuro è domani. È la partita della stagione, la più importante per tutti. Addetti ai lavori e tifosi. Stanno tutti bene, abbiamo tutti a disposizione, domani a maggior ragione servirà anche chi verrà in panchina. Domani corriamo un solo pericolo, il più importante: l'atteggiamento e un po' di superficialità. Non dobbiamo commettere l'errore di affrontarla con meno attenzione. L'atteggiamento sarà fondamentale, non deve passare niente in fase difensiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri chiaro: “Chi deve fare da traino a tutto è sempre la società. Corriamo un solo pericolo”

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