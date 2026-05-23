A Vittoria Apuana si registra un aumento di cinghiali, con le autorità che hanno diffuso un appello ai cittadini a non dare cibo agli animali. La richiesta mira a prevenire l'incremento della presenza di questi animali nelle zone abitate. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di adottare comportamenti cauti per evitare che la situazione peggiori. La questione è stata segnalata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su interventi o misure specifiche.

Forte dei Marmi, 23 maggio 2026 – E’ allarme cinghiali a Vittoria Apuana e l’amministrazione invita a comportamenti cauti da parte dei cittadini. Anche se al tempo stesso rassicura: “Nessun caso di peste suina”. Incontro di emergenza. Al comando di polizia locale si è svolta una riunione operativa proprio dedicata alla presenza sempre più massiccia degli ungulati e alle azioni di monitoraggio e contenimento già attivate. L’incontro, convocato dall’assessore all’ambiente Elisa Galleni e dal vicesindaco Andrea Mazzoni, ha visto la partecipazione della polizia provinciale, del comandante della polizia locale e dei tecnici dell’ufficio ambiente. Particolare attenzione è stata rivolta alle aree di via Pertini, via Ferrucci e via Gramsci, dove la presenza dei cinghiali è stata segnalata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme cinghiali a Vittoria Apuana. “La gente non somministri cibo”

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