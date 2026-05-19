A Grottammare, sono state adottate nuove misure per limitare l’accesso al cibo destinato agli animali, con particolare attenzione ai cinghiali che si aggirano nel centro cittadino. Le modifiche riguardano anche chi si occupa di nutrire i piccioni, con regole più stringenti e sanzioni previste per chi viola le disposizioni. Le multe possono arrivare fino a 500 euro per chi viene trovato a dare da mangiare agli animali senza autorizzazione o in modo non conforme alle norme stabilite.

? Punti chiave Come cambieranno le regole per chi nutre i piccioni?. Chi dovrà pagare le multe fino a 500 euro?. Perché la gestione dei rifiuti influisce sulla sicurezza dei cittadini?. Quali nuovi obblighi ricadono sui proprietari degli spazi verdi?.? In Breve Sanzioni amministrative per i trasgressori da 50 a 500 euro.. Divieto di nutrire gabbiani e piccioni con granaglie o scarti.. Obbligo di rimozione immediata cibo per colonie feline dopo i pasti.. Proprietari devono pulire aree verdi da cespugli e erba infestante.. Il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi ha firmato un’ordinanza immediata per limitare la presenza di cinghiali e altri animali selvatici nei centri abitati, dopo i frequenti avvistamenti di esemplari allo stato brado. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grottammare blocca il cibo agli animali: stop ai cinghiali in città

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