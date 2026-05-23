Alice sull' isola delle Meraviglie | 9 artisti 30 opere la villa e il grande parco

Nell'isola del Garda si apre una mostra con nove artisti che espongono complessivamente trenta opere. L’evento si svolge all’interno di una villa storica e nel grande parco circostante, offrendo un panorama che si affaccia sul lago. Le opere sono ispirate all’universo di Alice nel Paese delle Meraviglie, ricostruendo un’ambientazione che richiama il mondo magico e alcuni aspetti più oscuri della narrativa di Lewis Carroll.

Un panorama mozzafiato: l'isola del Garda e tutto il lago intorno. Un'ambientazione fantastica, ispirata al magico (e a tratti oscuro) mondo ideato dalla mente matematica di Lewis Carrol nella saga di Alice, prima "nel Paese delle meraviglie" e poi "oltre lo Specchio". Porte già aperte, lo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Alice in Wonderland/ Back to the Future Mural

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