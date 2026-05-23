Alice il caso dei braccioli | l’Ausl valuta la richiesta della famiglia

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Ausl sta valutando la richiesta della famiglia di un bambino con bisogni specifici riguardo ai braccioli, un presidio considerato essenziale. La questione riguarda un vuoto nel Nomenclatore Tariffario che impedisce l'inclusione del dispositivo, nonostante la necessità clinica. La famiglia ha presentato una richiesta formale per ottenere il riconoscimento e il rimborso del presidio, mentre le autorità sanitarie stanno analizzando se la condizione del bambino possa giustificare un'eccezione al limite imposto dal codice ministeriale.

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? Domande chiave Perché un vuoto nel Nomenclatore Tariffario blocca un presidio essenziale?. Come può la necessità clinica superare il limite del codice ministeriale?. Chi deciderà se la gravità della disabilità prevale sulla norma scritta?. Quali conseguenze avrà questa decisione per le altre famiglie disabili?.? In Breve Braccioli da 198 euro bloccati per mancanza di codice nel Nomenclatore Tariffario nazionale.. Miro Leccioli segnala che altre province hanno già risolto il problema burocratico.. L'Ausl ferrarese ha affidato la pratica a un dirigente per nuova istruttoria entro martedì.. Necessità clinica dei componenti prescritti dal medico per la postura di Alice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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