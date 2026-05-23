È stato annunciato ufficialmente che il difensore austriaco, che negli ultimi tre anni ha avuto problemi fisici, lascerà il Real Madrid al termine del contratto in scadenza il 30 giugno. L’agente Pini Zahavi, che rappresenta anche altri calciatori, avrebbe proposto il giocatore alla Juventus e all’Inter. Nessuna ufficializzazione è arrivata da parte dei club interessati.

Negli ultimi tre anni il difensore austriaco è stato martoriato da problemi fisici. Il suo contratto col Real Madrid scade il 30 giugno prossimo Alaba in Serie A? Il suo agente Pini Zahavi, lo stesso di Robert Lewandowski, lo avrebbe proposto sia alla Juventus che all’ Inter. Probabilmente pure al Milan, nei discorsi per il centravanti polacco che lascerà il Barcellona a parametro zero. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Anche Alaba andrà via gratis, ma dal Real Madrid. Mancava solo l’annuncio ufficiale delle ‘Merengues’, puntualmente arrivato. Il club del presidente Florentino Perez e il difensore austriaco “ hanno concordato di porre fine all’avventura al termine della stagione in corso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Alaba in Serie A, arriva l’annuncio UFFICIALE che tutti si aspettavano

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