Al via il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini
Il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini è stato avviato sabato 6 giugno a Como. La sessione di apertura si è svolta alle ore 16 nella chiesa di San Bartolomeo, dove è stata avviata l’inchiesta diocesana sulla sua vita, il suo sacrificio e i segni di santità attribuiti a lui. L’indagine si concentra sulla sua offerta della vita e sui possibili riconoscimenti di una fama di santità.
Sabato 6 giugno, dalle ore 16, nella chiesa di San Bartolomeo in Como, si terrà la sessione di apertura dell’inchiesta diocesana sulla vita, l’offerta della vita e la fama di offerta della vita e di segni di don Roberto Malgesini, sacerdote diocesano. Si tratta di un momento pubblico, a cui tutti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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