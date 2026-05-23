Al via il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini

Notizia in breve

Il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini è stato avviato sabato 6 giugno a Como. La sessione di apertura si è svolta alle ore 16 nella chiesa di San Bartolomeo, dove è stata avviata l’inchiesta diocesana sulla sua vita, il suo sacrificio e i segni di santità attribuiti a lui. L’indagine si concentra sulla sua offerta della vita e sui possibili riconoscimenti di una fama di santità.