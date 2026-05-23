Ahi Furlani! Infortunio serio | esce dallo stadio di Xiamen in barella

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una gara di Diamond League a Xiamen, il campione del mondo del lungo è caduto sull’asse di battuta al quarto tentativo e si è infortunato al bicipite femorale sinistro. È uscito dallo stadio in barella.

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Serio infortunio per Mattia Furlani, in gara nella seconda tappa stagionale di Diamond League a Xiamen, in Cina. Il 21enne reatino campione del mondo del lungo, dopo il successo di sabato scorso con il personale di 8.43 a Shaoxing, in una gara dagli alti contenuti tecnici, fa 8.07 al primo tentativo, 8.13 al secondo e 8.28 al terzo, lasciando 11 centimetri alla pedana. Al quarto, il fattaccio: Mattia, probabilmente, scivola appoggiando il piede di stacco sull’assicella del nullo e, nella fase di volo, si accartoccia. Atterra nella buca della sabbia in posizione innaturale e subito, visibilmente dolorante, porta le mani al retro coscia destro. Intorno a lui si crea un capannello di gente, dalla tribuna accorre Khaty, la mamma allenatrice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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