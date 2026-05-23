Addio bagarini? Spotify prepara una mossa che può cambiare i concerti per sempre

Da screenworld.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi ha tentato di acquistare biglietti per un concerto di un artista famoso sa quanto possa essere difficile trovare disponibilità. Spotify sta lavorando a una nuova strategia che potrebbe ridurre il ruolo dei bagarini, introducendo metodi di vendita più controllati e trasparenti. La piattaforma sta valutando soluzioni per limitare la rivendita dei biglietti a prezzi maggiorati. La novità potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si acquistano i biglietti per gli eventi dal vivo.

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Chi ha tentato almeno una volta di acquistare biglietti per un concerto di un artista di richiamo conosce perfettamente la frustrazione: pagine che si bloccano, code virtuali infinite, biglietti esauriti in pochi secondi e la certezza che buona parte di quei posti finirà nelle mani dei bagarini digitali a prezzi triplicati. È un copione che si ripete con monotonia esasperante, trasformando quella che dovrebbe essere l’emozione di vedere dal vivo il proprio artista preferito in una battaglia contro bot automatizzati e speculatori professionisti. Ma Spotify ha pronta una soluzione. La piattaforma ha infatti deciso di entrare in partita con una soluzione che punta a ribaltare questa dinamica malata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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