Addio a Thérèse Liotard l’attrice che ha lavorato con i grandi maestri del cinema europeo

Da thesocialpost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 22 e il 23 maggio, è morta l’attrice francese Thérèse Liotard. Si è spenta dopo aver lavorato per decenni in cinema, teatro e televisione, spesso collaborando con registi europei di rilievo. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, e la sua presenza sul set e sul palcoscenico è stata riconoscibile per l’eleganza. La sua scomparsa segna la perdita di una figura importante nel panorama artistico francese.

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Il cinema francese perde una delle sue interpreti più eleganti e riconoscibili. È morta nella notte tra il 22 e il 23 maggio Thérèse Liotard, attrice di cinema, teatro e televisione che per decenni ha lavorato accanto ad alcuni dei più grandi registi europei. Aveva 80 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla sua agente ai media francesi. Pur senza diventare una star da copertina, Thérèse Liotard è stata per anni una presenza costante nel cinema d’autore francese, capace di lasciare il segno con interpretazioni intense, misurate e profondamente umane. La carriera tra cinema, teatro e televisione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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