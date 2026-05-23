A Tirrenia è morta Carmela De Ciampis, nota come Mimma, imprenditrice nel settore della bellezza e volto noto nel settore del Fashion Body. La notizia è stata comunicata oggi. La donna aveva una lunga carriera come imprenditrice locale e rappresentava un punto di riferimento nel suo campo. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra la comunità. La famiglia ha confermato il decesso senza fornire ulteriori dettagli.

Tirrenia (Pisa), 23 maggio 2026 – Lutto a Tirrenia per la morte di Carmela De Ciampis, da tutti conosciuta come Mimma, imprenditrice locale e volto conosciutissimo nell’ambito della bellezza. Era la titolare e l’anima del Fashion Body, centro estetico molto conosciuto che da anni era un punto di riferimento non solo per Tirrenia stessa. Clienti arrivavano un po’ da tutta la Toscana. La capacità dell’imprenditrice di relazionarsi col pubblico è da sempre stata la chiave del successo dell’attività che conta diversi dipendenti. Mimma De Ciampis, che era malata da tempo, lascia il marito Giuseppe Masciari, anche lui impegnato nella gestione dell’attività imprenditoriale e presidente della squadra di basket femminile del Jolly Libertas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Mimma De Ciampis, imprenditrice della bellezza: era il volto del Fashion Body

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