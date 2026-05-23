Addio a Fausto Curi | scompare il pilastro del Gruppo 63

È morto Fausto Curi, membro fondamentale del Gruppo 63. Era noto per aver integrato la psicoanalisi nella critica letteraria, rivoluzionando il modo di analizzare i testi. Tra i compagni di Curi nel gruppo figuravano scrittori e intellettuali che hanno contribuito a cambiare il panorama culturale degli anni Sessanta. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi ha seguito le sue innovazioni nel campo della critica e della teoria letteraria.

? Punti chiave Come ha cambiato la critica letteraria usando la psicoanalisi?. Chi erano i compagni di Curi nel rivoluzionario Gruppo 63?. Perché il movimento voleva abbattere i cosiddetti mostri sacri?. Quale legame univa Curi al celebre studioso Umberto Eco?.? In Breve Collaborazione con Nanni Balestrini ed Edoardo Sanguineti nel Gruppo 63 fino al 1969.. Studi su Corrado Govoni, Palazzeschi e Marinetti con metodologia psicoanalitica.. Pubblicazione del volume Perdita d’aureola per la collana Einaudi Ricerca Critica.. Università di Bologna prepara convegno commemorativo per il collega Umberto Eco.. Il professore emerito Fausto Curi è deceduto giovedì a Bologna all’età di 95 anni, lasciando un’impronta indelebile sulla letteratura italiana contemporanea e sul rinnovamento culturale del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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