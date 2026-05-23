Addio a Fabio Leoci | lutto nel mondo dell' avvocatura e della vela

Notizia in breve

Un avvocato di 58 anni, residente a Brindisi, è morto pochi giorni prima del suo compleanno, il 22 giugno. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e nella comunità locale. La scomparsa è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli sulle cause. Leoci, noto nel settore legale e appassionato di vela, lascia un vuoto tra amici e professionisti.