Papa Leone XIV ha incontrato circa 15.000 fedeli ad Acerra, sottolineando che il bene comune deve prevalere sugli interessi di pochi. Durante l'evento, ha salutato individualmente le famiglie colpite da perdite e ha ribadito l’importanza di mettere al primo posto il bene collettivo. L’evento si è svolto in un’atmosfera di commozione, con il Papa che ha rivolto parole di conforto ai presenti.

Papa Leone XIV ha salutato una ad una le famiglie che hanno perso i propri cari a causa dello scarico illegale di sostanze tossiche in una zona nei pressi di Napoli; molti si sono fermati per mostrare fotografie e altri ricordi dei bambini e dei giovani che sono morti o stanno combattendo contro il cancro — malattie legate a un racket criminale multimiliardario gestito dalla mafia. La visita di Leone alla cosiddetta Terra dei Fuochi è avvenuta alla vigilia dell’undicesimo anniversario dell’enciclica ecologica di Papa Francesco “Laudato Si e ha dimostrato l’interesse di Leone nel portare avanti l’agenda ambientale del suo predecessore. Il Papa ha poi lasciato la cattedrale e si è recato in papamobile in Piazza Calipari, dove ha incontrato le autorità locali e circa 15. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Acerra, Papa Leone XIV davanti a 15mila fedeli: "Il bene comune viene prima degli interessi di pochi"

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Papa Leone XIV ad Acerra

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