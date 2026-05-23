accise il decreto effimero

Il governo ha approvato un decreto che riduce temporaneamente le accise sul gasolio, con effetto immediato. La misura, approvata durante una riunione di consiglio dei ministri, mira a contenere i rincari dei carburanti. La decisione prevede un intervento che durerà fino a una data stabilita e si inserisce in un pacchetto più ampio di misure economiche. La manovra arriva in attesa di fondi provenienti dall’Unione Europea.

A secco Caro-carburanti: il taglio sulle tasse è stato prorogato fino al 6 giugno: 20 centesimi in meno su un litro di gasolio, 5 su uno di benzina A secco Caro-carburanti: il taglio sulle tasse è stato prorogato fino al 6 giugno: 20 centesimi in meno su un litro di gasolio, 5 su uno di benzina Passerà la nottata del caro-carburanti e pioveranno i miliardi da Bruxelles. Con questo spirito il consiglio dei ministri ieri ha varato il quarto decreto che taglia le accise sul gasolio e sulla benzina per le prossime due settimane, fino al 6 giugno. Rispetto all’ultima proroga del 2 maggio il taglio sulle tasse del gasolio rimaneresta a 20 centesimi, sulla benzina a 5. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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