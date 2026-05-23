Acciaierie d’Italia | 100 milioni per salvare gli impianti di Taranto

Notizia in breve

Le Acciaierie d’Italia hanno annunciato un investimento di 100 milioni di euro per mettere in sicurezza gli impianti di Taranto. La cifra sarà destinata a interventi di manutenzione e aggiornamento delle strutture. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di utilizzo dei fondi o sui criteri di assegnazione. Restano da chiarire come questa somma influenzerà la futura vendita degli impianti a nuovi investitori.