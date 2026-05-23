A tu per tu con il mito Albertosi | Ho parato tutto anche un infarto E il mio calcio non era noioso come quello di oggi

Notizia in breve

L'ex portiere Albertosi ha dichiarato di aver parato anche un infarto durante la carriera e di aver giocato un calcio diverso da quello odierno. Ha ricordato lo scudetto vinto con il Cagliari e il periodo al Milan. Ha parlato della rivalità con Sarti e ha smentito vizi fuori dal campo. La sua testimonianza si concentra su fatti diretti e sulla sua esperienza personale nel mondo del calcio.