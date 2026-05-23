A tu per tu con il mito Albertosi | Ho parato tutto anche un infarto E il mio calcio non era noioso come quello di oggi

Da calcionews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex portiere Albertosi ha dichiarato di aver parato anche un infarto durante la carriera e di aver giocato un calcio diverso da quello odierno. Ha ricordato lo scudetto vinto con il Cagliari e il periodo al Milan. Ha parlato della rivalità con Sarti e ha smentito vizi fuori dal campo. La sua testimonianza si concentra su fatti diretti e sulla sua esperienza personale nel mondo del calcio.

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Dallo storico scudetto col Cagliari alla stella col Milan, l’ex portiere Albertosi si racconta senza filtri: la rivalità con Sarti, la verità sui vizi fuori dal campo. Oggi Enrico Albertosi, detto Ricky, ha 86 anni. In carriera è stato uno dei più importanti portieri della Nazionale (c’era lui in Italia-Germania 4-3 nel 1970) e con Cagliari e Milan ha vinto due campionati, nel 1970 e nel 1979, lo scudetto della stella. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano DUE “SOLI” SCUDETTI « Poco? E lo chiami poco uno scudetto con il Cagliari? È stata l’impresa delle imprese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

a tu per tu con il mito albertosi ho parato tutto anche un infarto e il mio calcio non era noioso come quello di oggi
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