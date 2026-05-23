A Portici alcuni elettori hanno scoperto che la loro tessera era già stata ritirata da qualcun altro

A Portici, alcuni elettori hanno scoperto che le loro tessere elettorali erano state già ritirate da altri, senza aver firmato deleghe. L’incidente si è verificato prima delle elezioni comunali. Il prefetto ha avviato un’ispezione, e sono state presentate due denunce. Nessuna delle persone coinvolte ha confermato di aver firmato deleghe o di aver autorizzato il ritiro delle tessere.

È successo alla vigilia delle Comunali, con deleghe che gli interessati dicono di non aver mai firmato: il prefetto ha mandato un'ispezione e ci sono già due denunce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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