A Fiumicino il debutto di Cos’Accade e l’avvio delle attività di Valore Sociale Onlus

A Fiumicino, è iniziata ufficialmente l’attività di “Cos’Accade”, un nuovo spazio dedicato alla narrazione e al confronto. Contestualmente, sono state avviate le attività di Valore Sociale Onlus, un’associazione che lavora nel settore sociale. L’apertura si è svolta il 23 maggio 2026, segnando l’inizio di un nuovo punto di riferimento per il territorio.

Fiumicino, 23 maggio 2026 – Ha preso ufficialmente il via un nuovo spazio di narrazione e confronto per il litorale romano. Mercoledì 20 maggio, presso la Sala Marittima di Piazzale Molinari a Fiumicino, è stato presentato il “Numero Zero” di Cos’Accade, il nuovo notiziario pensato per raccontare il territorio attraverso una lente inedita: quella delle buone notizie, delle eccellenze locali e delle storie di chi costruisce quotidianamente il bene comune. Promosso dall’associazione Valore Sociale ONLUS, il debutto di “Cos’Accade” ha segnato non solo la nascita di un prodotto editoriale, ma “l’avvio di un vero e proprio atto di cura verso la comunità – come dicono gli organizzatori in un comunicato -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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