24 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 24 maggio è il 144º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona determinata e combattiva, con una forte volontà e spinta all’azione. Non sono riportati altri dettagli o eventi specifici legati a questa giornata.

Il 24 maggio è il 144º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e combattivo, con una forte volontà e spirito di iniziativa.Santo del giorno: Maria Ausiliatrice.Proverbio del giorno: A Santa Maria la vite si pota, il grano si miete e il fieno si ruota.Fatti salienti: Nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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