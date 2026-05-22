Vivono nella stessa casa ma il Fisco ne vede due | tasse raddoppiate per una famiglia
Una famiglia vive nello stesso edificio, ma l'Agenzia delle Entrate ha considerato due unità immobiliari separate. Nonostante abbiano adattato la casa come un solo ambiente, le autorità fiscali hanno applicato due diverse classificazioni catastali. Di conseguenza, le imposte relative alla proprietà sono state raddoppiate rispetto a quanto pagato in passato. La questione riguarda la corretta identificazione dell’immobile e le regole di classificazione, che in questo caso hanno portato a una differenza sostanziale nelle tasse dovute.
Avevano trasformato la loro abitazione in un'unica grande unità immobiliare, ma il Fisco ha visto due case distinte. E ora una famiglia di Assisi, composta da padre, madre e due figli studenti, dovrà fare i conti con la decisione della Corte di giustizia tributaria di Perugia, che ha bocciato il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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