Vigili del fuoco arriva un traguardo internazionale | certificati i moduli Usar Light e Medium

I Vigili del fuoco italiani hanno ottenuto una certificazione internazionale per i moduli Usar Light e Usar Medium, riconosciuta dalle Nazioni Unite. La certificazione è stata rilasciata a Pisa al termine del processo di verifica della certificazione Insarag, l’organismo che valuta gli standard operativi per le operazioni di ricerca e soccorso in grandi emergenze. Questo risultato rappresenta un passo in avanti per le capacità operative delle squadre italiane in ambito internazionale.

Un importante riconoscimento internazionale per i Vigili del fuoco italiani arriva da Pisa, dove si è conclusa la certificazione Insarag dei moduli Usar Light e Usar Medium, lo standard operativo riconosciuto dalle Nazioni Unite per gli interventi di ricerca e soccorso nelle grandi emergenze. Per cinque giorni squadre specializzate provenienti da diverse regioni si sono confrontate con simulazioni complesse di intervento in ambiente urbano, mettendo alla prova capacità operative, organizzazione e rapidità di risposta. Alle attività hanno preso parte anche unità cinofile, personale sanitario e componenti logistiche, con il supporto dell’Aeronautica Militare nella sede della 46esima Brigata Aerea di Pisa, dove sono state verificate anche le procedure di mobilitazione internazionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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