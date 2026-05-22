Vieira accende la corsa Champions | Per Milan e Roma favorite ma non escludo il Como

Patrick Vieira, ex calciatore e attuale allenatore, ha commentato la corsa alla qualificazione in Champions League in Serie A, affermando che il Milan e la Roma sono considerate le favorite. Ha inoltre menzionato che anche il Como potrebbe avere possibilità di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla competizione tra le squadre italiane, senza fare riferimenti a dettagli specifici delle partite o a altri aspetti del campionato.

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