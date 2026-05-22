Vieira accende la corsa Champions | Per Milan e Roma favorite ma non escludo il Como
Patrick Vieira, ex calciatore e attuale allenatore, ha commentato la corsa alla qualificazione in Champions League in Serie A, affermando che il Milan e la Roma sono considerate le favorite. Ha inoltre menzionato che anche il Como potrebbe avere possibilità di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla competizione tra le squadre italiane, senza fare riferimenti a dettagli specifici delle partite o a altri aspetti del campionato.
La corsa alla prossima Champions League è un tema molto importante in Serie A e sta entrando in una fase molto calda. Tra vari pronostici e possibili sorprese, a parlare è stata anche una vecchia conoscenza della Serie A. Intervistato dai microfoni della gazzetta dello Sport, Patrick Vieira, ex calciatore che ha vestito la casacca del Milan nel 1995-1996, ha voluto analizzare la orsa champions, soffermandosi per l'appunto sulle squadre in corsa. «Per Milan e Roma, avere 2 punti di vantaggio può essere ideale, ma non escludo la sorpresa-Como. Il derby di Torino invece per me può essere un ostacolo per la Juve». Nel corso dell'intervista però, Vieira si è voluto soffermare anche sul suo futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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