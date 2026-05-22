Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 22 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha aggiornato sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, eventuali incidenti e chiusure delle strade principali. L’obiettivo è offrire ai cittadini dati aggiornati per facilitare gli spostamenti nelle aree interessate. L'informazione viene trasmessa tramite il canale ufficiale di Astral, ente responsabile del monitoraggio e della gestione della mobilità regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità Bentrovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Flaminia per la presenza di un cantiere Ci sono code a partire dal raccordo fino a via due ponti in direzione del centro sullo stesso tratto segnalato anche un incidente ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove permangono rallentamenti tra via Fiorentini e via Togliatti Verso il raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Cassia a partire da Tomba di Nerone in chiusura il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana Sono in corso lavori di rinnovo delle Infrastrutture a ferroviaria stasera le ultime corse dei treni al capolinea di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 20:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 20:25Astral infomobilità Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il porto ferroviario sulla linea Roma Napoli a causa di guasto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina apertura incidente in A1... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio turbano della 24 a causa di un incidente Ci ... romadailynews.it Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it