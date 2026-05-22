Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 20 | 25
Alle ore 20:25 del 22 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha aggiornato sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, eventuali incidenti e chiusure delle strade principali. L’obiettivo è offrire ai cittadini dati aggiornati per facilitare gli spostamenti nelle aree interessate. L'informazione viene trasmessa tramite il canale ufficiale di Astral, ente responsabile del monitoraggio e della gestione della mobilità regionale.
Astral infomobilità Bentrovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Flaminia per la presenza di un cantiere Ci sono code a partire dal raccordo fino a via due ponti in direzione del centro sullo stesso tratto segnalato anche un incidente ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove permangono rallentamenti tra via Fiorentini e via Togliatti Verso il raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Cassia a partire da Tomba di Nerone in chiusura il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana Sono in corso lavori di rinnovo delle Infrastrutture a ferroviaria stasera le ultime corse dei treni al capolinea di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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