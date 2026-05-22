Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 22 maggio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio Infomobilità. Le informazioni fornite riguardano le condizioni del traffico in tempo reale, con dettagli su eventuali disagi o chiusure che interessano le principali arterie e vie della regione. L'iniziativa mira a tenere gli automobilisti informati sulle situazioni di circolazione, consentendo loro di pianificare meglio gli spostamenti.

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Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio turbano della 24 a causa di un incidente Ci sono code dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo raccomandiamo la dovuta attenzione Sono sul raccordo un altro incidente rallenta il traffico in carreggiata interna tra le uscite Bufalotta e Nomentana piscina esterna rallentamenti qui per traffico dalla Ardeatina fino a Tuscolana in direzione del raccordo code sulle consolare Cassia Flaminia rispettivamente da Tomba di Nerone e da Corso Francia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 19:40 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un incidente avvenuto nei pressi di Ostia... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare Dove Al momento ... romadailynews.it Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it