Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 22 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. Sono stati diffusi nuovi dati in tempo reale riguardanti eventuali disagi, incidenti o lavori in corso che coinvolgono le principali arterie della regione. Le informazioni vengono costantemente aggiornate per permettere agli utenti di pianificare meglio gli spostamenti e conoscere eventuali deviazioni o rallentamenti nel traffico.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna couldn't Salaria più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est e in direzione opposta tra Tor Cervara e il raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Pontina partire da Spinaceto e sulle consolari cassia-flaminia rispettivamente Tomba di Nerone e da Corso Francia da Gianguido Lombardi è Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione la https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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