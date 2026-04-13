Volevo un te al limone | incontro con l' autore Fabio Macaluso a Palazzo San Giorgio
Martedì 14 aprile alle 17 si terrà a Palazzo San Giorgio, nella Sala dei Lampadari, la presentazione del libro di Fabio Macaluso intitolato “Volevo un te al limone”. L’evento prevede l’incontro con l’autore, che discuterà del suo ultimo lavoro letterario. La partecipazione è aperta al pubblico e non richiede prenotazione.
Si terrà martedì 14 aprile alle ore 17 a Palazzo S. Giorgio, Sala dei Lampadari la presentazione del libro di Fabio Macaluso, “Volevo un te al limone” Ed. Marsilio L’evento è organizzato dall’Associazione Ulysses con la nuova Associazione “Sanità attiva” APS. Dialogano con l’autore Marisa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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