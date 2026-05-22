Veneto | 40 dimore storiche aperte gratis tra ville e palazzi segreti
Nel fine settimana in Veneto, saranno aperte gratuitamente 40 dimore storiche, tra ville e palazzi che normalmente non sono accessibili al pubblico. A Verona, alcuni di questi edifici nascosti apriranno le porte ai visitatori, offrendo l’opportunità di scoprire ambienti insoliti e ricchi di storia. Durante gli eventi, alcuni studenti guideranno i visitatori tra le ville e i palazzi, fornendo informazioni e approfondimenti su ogni luogo visitato. L’iniziativa coinvolge diverse strutture, alcune delle quali sono raramente aperte al pubblico.
? Punti chiave Quali palazzi segreti apriranno le porte a Verona questo fine settimana?. Come faranno gli studenti a guidare i visitatori tra le ville?. Dove si trovano i tesori nascosti che non richiedono prenotazione?. Perché queste dimore storiche sono fondamentali per l'economia dei piccoli borghi?.? In Breve 400 membri ADSI rendono il Veneto quarto polo regionale per dimore storiche.. Sabato 23 maggio visita guidata all'Archivio di Stato di Verona con prenotazione.. Studenti del liceo Tito Livio guideranno le visite a Villa Molin a Padova.. Il 25,4% delle dimore censite si trova in aree puramente rurali.. Domenica 24 maggio 2026, quasi quaranta siti storici in Veneto apriranno le porte gratuitamente per la XVI edizione della Giornata Nazionale ADSI, coinvolgendo ville, castelli e palazzi in tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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