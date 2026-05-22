Veneto | 40 dimore storiche aperte gratis tra ville e palazzi segreti

Nel fine settimana in Veneto, saranno aperte gratuitamente 40 dimore storiche, tra ville e palazzi che normalmente non sono accessibili al pubblico. A Verona, alcuni di questi edifici nascosti apriranno le porte ai visitatori, offrendo l’opportunità di scoprire ambienti insoliti e ricchi di storia. Durante gli eventi, alcuni studenti guideranno i visitatori tra le ville e i palazzi, fornendo informazioni e approfondimenti su ogni luogo visitato. L’iniziativa coinvolge diverse strutture, alcune delle quali sono raramente aperte al pubblico.

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