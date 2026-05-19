Domenica 24 maggio 2026, in occasione della XVI Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane, numerosi palazzi, borghi e ville nelle Marche saranno aperti al pubblico senza costi. Questa iniziativa coinvolge diverse residenze storiche della regione, offrendo l’opportunità di visitare edifici di pregio e conoscere il patrimonio architettonico locale. La giornata mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione di queste strutture, che rimangono normalmente chiuse o a pagamento durante l’anno.

Ancona, 19 maggio 2026 – Domenica 24 maggio 2026, in occasione della XVI Giornata nazionale dell’ Associazione dimore storiche italiane, palazzi nobiliari, ville e residenze storiche tornano accessibili al pubblico, gratuitamente. Un mosaico diffuso che unisce costa e interno, piccoli centri e città d’arte, restituendo un racconto compatto e sorprendentemente contemporaneo della me moria marchigiana. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnacosa-faredimore-storiche-24-maggio-2026-2561fa36 I palazzi storici in provincia di Ancona. Palazzo Barattani (piazza Garibaldi 26, Filottrano) Palazzo Barattani è una dimora storica che restituisce il prestigio della Filottrano nobiliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palazzi, borghi e ville gratis nelle Marche: le dimore storiche aperte domenica 24 maggio

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Nessuno te lo dice: in questi borghi d'ABRUZZO ti PAGANO per comprare CASA (e se vendi, vale oro).

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