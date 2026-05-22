Vasto Sardellone è il nuovo primario del Pronto Soccorso

A Vasto, il medico che ha diretto il Pronto Soccorso negli ultimi tre anni è stato nominato nuovo primario. Sono stati implementati recentemente nuovi protocolli per il trattamento di ictus e infarto, che prevedono procedure definite per le emergenze. La nomina e le modalità di intervento sono state comunicate dalle autorità sanitarie locali. Queste novità riguardano esclusivamente le procedure operative e la gestione del personale nel reparto di emergenza.

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? Domande chiave Chi è il medico che ha guidato il reparto per tre anni? Come funzionano i nuovi protocolli salvavita per ictus e infarto? Perché la nuova gestione favorisce i pazienti del Basso Molise? Quali innovazioni porterà il nuovo primario per i pazienti anziani??? In Breve Protocollo Stroke gestisce circa 30 casi l'anno con centri Hub di Pescara e Teramo. Collaborazione con Termoli garantisce corsia preferenziale per pazienti neurologici del Basso Molise. Percorso STEMI per infarti . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vasto, Sardellone è il nuovo primario del Pronto Soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Augusto Sardellone nominato direttore del pronto soccorso di VastoAugusto Sardellone è stato nominato direttore del pronto soccorso di Vasto a pieno titolo, e non più da “facente funzioni” come negli ultimi tre... Leggi anche: Pronto Soccorso, slitta a martedì la nomina del primario Augusto Sardellone nominato direttore del pronto soccorso di Vasto x.com PRONTO SOCCORSO DI VASTO: IL DOTTOR SARDELLONE NOMINATO DIRETTOREVASTO -Da oggi è Direttore del Pronto Soccorso di Vasto (Chieti) a pieno titolo, e non più da facente funzioni come negli ultimi tre anni. Augusto Sardellone è stato nominato, infatti, con delibera ... abruzzoweb.it Pronto soccorso ospedale Vasto: Sardellone resta direttoreDa oggi è direttore del Pronto soccorso di Vasto a pieno titolo Augusto Sardellone, negli tre ultimi è stato facente funzioni ... rete8.it