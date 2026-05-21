Augusto Sardellone nominato direttore del pronto soccorso di Vasto

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ufficializzata la nomina di Augusto Sardellone come nuovo direttore del pronto soccorso di Vasto, dopo tre anni in cui aveva ricoperto il ruolo come facente funzione. La decisione è stata presa attraverso una delibera del direttore generale, a seguito del risultato del concorso pubblico che ha visto Sardellone come vincitore. La nomina a pieno titolo avviene in seguito alla conclusione del procedimento concorsuale che ha confermato la sua posizione.

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Augusto Sardellone è stato nominato direttore del pronto soccorso di Vasto a pieno titolo, e non più da “facente funzioni” come negli ultimi tre anni, con delibera del direttore generale, a conclusione del concorso che lo ha visto vincitore.A dare la notizia è a stessa Asl Lanciano Vasto Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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