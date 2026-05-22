Valtecne rafforza la cybersecurity e investe nella digitalizzazione
Valtecne, azienda nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, aumenta gli investimenti nella digitalizzazione e nella sicurezza informatica. La società sta adottando tecnologie avanzate per migliorare i processi e rafforzare le protezioni digitali. Questi interventi sono finalizzati a ottimizzare le attività e garantire la protezione dei dati aziendali. L'azienda sta quindi puntando su innovazione e sicurezza per sostenere la crescita e la competitività.
Valtecne, società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, accelera sulla digitalizzazione investendo in tecnologie avanzate, sicurezza informatica e innovazione dei processi.L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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