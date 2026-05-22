Cosa: Pubblicazione del nuovo singolo e videoclip Le cose che sai della cantautrice romana Valentina Parisse.. Dove e Quando: Disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme musicali, con il videoclip ufficiale in uscita su YouTube alle ore 14:00.. Perché: Un brano dalle intense sonorità pop-rock che invita l’ascoltatore a un profondo viaggio introspettivo, superando la paura di guardarsi dentro.. Il panorama musicale italiano si arricchisce di un nuovo, vibrante capitolo che esplora i labirinti dell’animo umano. A partire dal 22 maggio, le piattaforme digitali accolgono Le cose che sai, l’inedito della cantautrice romana Valentina Parisse. Nota per la sua voce magnetica e per la rara capacità di tradurre le emozioni più intime in suoni e storie universali, l’artista torna sulle scene con una maturità rinnovata. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Valentina Parisse Lancia Il Singolo Le Cose Che Sai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Perché si chiama Kimi? E come mai ha scelto il numero 12? Le 10 cose che non sai su AntonelliMolti pensano che il suo nome sia un omaggio al campione finlandese Kimi Raikkonen, ma la realtà è diversa.

Engin Akyürek, Curiosità: Ecco 5 Cose Che Non Sai!Scopri chi è davvero Engin Akyürek, protagonista delle serie turche di successo: dalla laurea in Storia ai premi internazionali, fino alla scelta...