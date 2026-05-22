Urbino Nico Mariani resta in panchina | si punta sulla continuità

A Urbino, Nico Mariani rimane in panchina e si continuerà con lui anche nella prossima stagione. A Urbania sono stati presentati i candidati per la guida tecnica della squadra, mentre a Gabicce Gradara si sta definendo il ruolo del nuovo direttore sportivo. Queste decisioni riguardano le strategie e i cambiamenti in vista delle prossime competizioni, con un focus sulla stabilità e sulla continuità delle rispettive squadre. Le scelte sono state comunicate ufficialmente nelle ultime settimane.

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