Una storia di ripartenza e coraggio | Andrea Foppoli incontra ragazzi e famiglie a Sondrio
Martedì 26 maggio alle 18, si è tenuto un incontro a Sondrio con Andrea Foppoli, rivolto a ragazzi e famiglie. L’evento si è focalizzato sulla ripartenza dopo momenti difficili, con Foppoli che ha condiviso la propria esperienza di cambiamento improvviso e di come affrontare le sfide. L’appuntamento ha offerto uno spazio di confronto e riflessione su come riprendere in mano la propria vita in situazioni di difficoltà.
Quando la vita cambia improvvisamente, cosa si sceglie di fare? È attorno a questa domanda che martedì 26 maggio alle 18.45 all'oratorio San Rocco di Sondrio si svilupperà l'incontro con Andrea Foppoli, promosso da Sportiva Basket Sondrio in collaborazione con Sondrio Rugby, Pgs San Rocco, Acli e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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