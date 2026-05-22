Una storia di ripartenza e coraggio | Andrea Foppoli incontra ragazzi e famiglie a Sondrio

Notizia in breve

Martedì 26 maggio alle 18, si è tenuto un incontro a Sondrio con Andrea Foppoli, rivolto a ragazzi e famiglie. L’evento si è focalizzato sulla ripartenza dopo momenti difficili, con Foppoli che ha condiviso la propria esperienza di cambiamento improvviso e di come affrontare le sfide. L’appuntamento ha offerto uno spazio di confronto e riflessione su come riprendere in mano la propria vita in situazioni di difficoltà.