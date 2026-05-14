La storia della mamma coraggio Matilde Sorrentino raccontata ai ragazzi delle scuole al festival Imbavagliati

La storia di Matilde Sorrentino è arrivata anche al festival di giornalismo civile "Imbavagliati", che ha proiettato alcuni frammenti della video - inchiesta di Fanpage.it sulla storia della mamma coraggio di Torre Annunziata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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