una rosa blu per michele zarrillo martina franca

Prima dello spettacolo al teatro Nuovo di Martina Franca, durante il sound check, Michele Zarrillo riceve una rosa blu da Rosanna Pantone, responsabile del teatro. L’evento si svolge nel pomeriggio, poco prima dell’inizio del concerto. La consegna avviene nel foyer del teatro, davanti ai tecnici e agli altri presenti. La rosa viene consegnata mentre il cantante si trova sul palco, in attesa di salire sul palco per la serata.

Prima dello spettacolo, teatro Nuovo di Martina Franca. Durante il sound check Michele Zarrillo riceve da Rosanna Pantone, responsabile del teatro, una rosa blu. In omaggio a una delle più belle canzoni del cantautore romano. Il quale ha accolto con sorpresa, anzi meraviglia, il regalo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Michele Zarrillo- Una rosa blu

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