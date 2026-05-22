Una monoposto al Meyer i pazienti incontrano il Firenze Race Team
Il Firenze Race Team ha portato la sua monoposto all’ospedale pediatrico Meyer, dove è stata esposta per un giorno. I pazienti e le loro famiglie hanno potuto ammirare da vicino la vettura, normalmente presente nelle competizioni automobilistiche. L’iniziativa ha coinvolto anche alcuni membri del team, che hanno incontrato i giovani ricoverati. La monoposto è rimasta all’interno della struttura per diverse ore, attirando l’attenzione di chi si trovava in reparto.
Firenze, 22 maggio 2026 - La “rossa” del Firenze Race Team lascia per un giorno l’asfalto della pista e si sposta all’ospedale pediatrico Meyer. Questa mattina, 22 maggio, gli studenti della scuderia dell’ateneo fiorentino hanno portato nella struttura sanitaria la vettura da competizione targata Unifi, per regalare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie una giornata diversa dalla routine ospedaliera e conoscere i segreti di un team automobilistico. L’iniziativa è stata realizzata insieme alla Fondazione Meyer: la FR-25 è stata esposta nel giardino interno dell’ospedale, dove per tutta la mattinata bambini, genitori e personale sanitario hanno potuto osservare da vicino la vettura e scattare foto-ricordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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