Una monoposto al Meyer i pazienti incontrano il Firenze Race Team

Il Firenze Race Team ha portato la sua monoposto all’ospedale pediatrico Meyer, dove è stata esposta per un giorno. I pazienti e le loro famiglie hanno potuto ammirare da vicino la vettura, normalmente presente nelle competizioni automobilistiche. L’iniziativa ha coinvolto anche alcuni membri del team, che hanno incontrato i giovani ricoverati. La monoposto è rimasta all’interno della struttura per diverse ore, attirando l’attenzione di chi si trovava in reparto.

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Firenze, 22 maggio 2026 - La “rossa” del Firenze Race Team lascia per un giorno l’asfalto della pista e si sposta all’ospedale pediatrico Meyer. Questa mattina, 22 maggio, gli studenti della scuderia dell’ateneo fiorentino hanno portato nella struttura sanitaria la vettura da competizione targata Unifi, per regalare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie una giornata diversa dalla routine ospedaliera e conoscere i segreti di un team automobilistico. L’iniziativa è stata realizzata insieme alla Fondazione Meyer: la FR-25 è stata esposta nel giardino interno dell’ospedale, dove per tutta la mattinata bambini, genitori e personale sanitario hanno potuto osservare da vicino la vettura e scattare foto-ricordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una monoposto al Meyer, i pazienti incontrano il Firenze Race Team ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meyer: arriva Pitagora, il gatto che cura i giovani pazienti? Cosa scoprirai Come può un gatto stimolare la memoria dei pazienti psichiatrici? Chi coordina gli incontri tra Pitagora e i giovani ricoverati?... Al Meyer di Firenze arriva la pet therapy col gatto PitagoraAGI - È un gatto rosso, affettuosissimo, coccolone ed è un generoso dispensatore di fusa.