Un nuovo tetto per gli alpini di La Comina | approvato l' intervento di manutenzione
È stato approvato un intervento di manutenzione per il tetto della sede degli alpini di “La Comina”. L'intervento mira a migliorare la struttura e a garantirne la stabilità nel tempo. La decisione è stata presa dopo una valutazione tecnica e si inserisce in un progetto di cura e tutela dell’edificio. La sede rappresenta un punto di riferimento per il sodalizio, che si impegna a mantenere e valorizzare lo spazio nel quale opera.
Un sodalizio che non si limita a occupare uno spazio, ma lo cura, lo migliora e ne garantisce il futuro. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore Lidia Diomede, l'autorizzazione ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura della sede dell'Associazione nazionale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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