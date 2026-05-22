Un nuovo tetto per gli alpini di La Comina | approvato l' intervento di manutenzione

È stato approvato un intervento di manutenzione per il tetto della sede degli alpini di “La Comina”. L'intervento mira a migliorare la struttura e a garantirne la stabilità nel tempo. La decisione è stata presa dopo una valutazione tecnica e si inserisce in un progetto di cura e tutela dell’edificio. La sede rappresenta un punto di riferimento per il sodalizio, che si impegna a mantenere e valorizzare lo spazio nel quale opera.

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