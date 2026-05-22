Ultraleggero precipitato nel Vastese aperta un' inchiesta | sequestrati area e velivolo

Nella giornata di ieri, 21 maggio, un ultraleggero è precipitato nel Vastese, provocando il ferimento di due giovani. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. L'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro insieme al velivolo coinvolto, mentre si stanno svolgendo le verifiche per accertare le cause dell'incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

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