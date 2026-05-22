Ucraina l’esercito di Putin perde colpi Secondo l’intelligence americana la recente offensiva ucraina ha permesso di riconquistare 400 chilometri quadrati di territorio

Negli ultimi mesi, l’intelligence americana ha riferito che le forze ucraine hanno riconquistato circa 400 chilometri quadrati di territorio durante una recente offensiva. La guerra in Ucraina, iniziata oltre quattro anni fa, non si è conclusa come previsto dal Cremlino, che aveva stimato un conflitto di breve durata. La situazione sul campo dimostra una continuità delle operazioni militari, con l’esercito russo che non ha ottenuto avanzamenti significativi. La dinamica del conflitto rimane complessa e in evoluzione.

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Secondo i piani del Cremlino, la guerra in Ucraina sarebbe dovuta durare pochi giorni. Peccato che la realtà racconti una storia diversa, con il conflitto che va avanti da oltre quattro anni senza che la Russia di Vladimir Putin sia riuscita a ottenere grandi risultati. Anzi, secondo l’intelligence americana, la situazione sul campo di battaglia, nonostante il disimpegno degli Stati Uniti di Donald Trump, starebbe prendendo una brutta piega per lo zar. Come rilevato dagli 007 statunitensi, l’offensiva lanciata all’inizio dell’anno dalle forze ucraine avrebbe permesso di riconquistare circa 400 chilometri quadrati di territorio. Un risultato... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ucraina, l’esercito di Putin perde colpi. Secondo l’intelligence americana, la recente offensiva ucraina ha permesso di riconquistare 400 chilometri quadrati di territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il pretesto di Putin per colpire lEuropa @katyanesterenko Sullo stesso argomento L’Ucraina recupera 400 chilometri quadrati e inceppa la macchina russaSecondo l’ultimo aggiornamento dell’Institute for the Study of War, le forze ucraine hanno recuperato oltre 400 chilometri quadrati nelle direzioni... Ucraina, l’analisi di Kiev: “Rallenta avanzata forze russe, ecco dove Mosca perde territorio”(Adnkronos) – Nel mese di aprile, è rallentata in modo significativo l'avanzata delle forze russe in Ucraina. Russia e Ucraina si sono scambiate 205 prigionieri di guerra per parte. Lo ha annunciato l'esercito russo una settimana dopo che Donald Trump aveva annunciato un l'accordo. I soldati russi si trovano attualmente in Bielorussia, dove stanno ricevendo l'assist x.com Granate F1 australiane: Ordinanza rara nella guerra in Ucraina reddit Ucraina, Rutte: Russia minaccia a lungo termine. Bene Trump su soldati in Polonia. LIVEZelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'Fsb. Allegato al messaggio su X, il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli ... tg24.sky.it L'ultima regola di Kyiv: non aspettare, agire e trovarli ovunqueL’attacco ucraino alla base dell’Fsb nella parte occupata dell'oblast di Kherson oscura le minacce nucleari di Putin ... ilfoglio.it