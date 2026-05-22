Ucraina Kiev riconquista 400 chilometri quadrati di territorio | la controffensiva dopo aver bloccato Starlink ai russi
Nella regione ucraina, le forze militari hanno riconquistato circa 400 chilometri quadrati di territorio durante la controffensiva di quest'anno. Questa operazione segue il blocco del servizio Starlink ai militari russi, un'azione che ha avuto ripercussioni sulla mobilitazione e sulla comunicazione delle forze coinvolte. Le autorità ucraine annunciano di aver ottenuto risultati significativi, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di questa avanzata o sui territori coinvolti.
Quattrocento chilometri quadrati di territorio riconquistati nella controffensiva di quest'anno. La svolta di Kiev in Ucraina è arrivata (anche) grazie allo "spegnimento" dei terminali internet portatili Starlink, diventati inutilizzabili per le forze russe. Lo riporta Ukrainska Pravda, che cita un rapporto della Defense Intelligence Agency statunitense riportato da Bloomberg. La controffensiva ha segnato le prime conquiste territoriali di Kiev dal 2023 ed è stata possibile perché le capacità militari della Russia sono state «temporaneamente ma significativamente compromesse» dopo la disattivazione dei terminali, secondo l'ultima valutazione degli aiuti statunitensi preparata per il Congresso degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Ukraine Retakes 400 Square Kilometres, Pushes Back Against Peace Deal Pressure | NewsX World
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