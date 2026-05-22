Ucraina Kiev riconquista 400 chilometri quadrati di territorio | la controffensiva dopo aver bloccato Starlink ai russi

Nella regione ucraina, le forze militari hanno riconquistato circa 400 chilometri quadrati di territorio durante la controffensiva di quest'anno. Questa operazione segue il blocco del servizio Starlink ai militari russi, un'azione che ha avuto ripercussioni sulla mobilitazione e sulla comunicazione delle forze coinvolte. Le autorità ucraine annunciano di aver ottenuto risultati significativi, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di questa avanzata o sui territori coinvolti.

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